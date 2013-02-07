Товарооборот между Россией и Узбекистаном достиг $6,3 млрд

За 10 месяцев 2012 года товарооборот между Россией и Узбекистаном увеличился до $6,3 млрд. Об этом на брифинге в Москве сообщил посол Узбекистана Зиядулла Пулатходжаев.

Представитель республики Узбекистан в своем выступлении отметил, что по итогам прошлого года ожидается, что товарооборот между странами достигнет рекордных объемов в $7 млрд. «При этом наши торговые отношения сбалансированные, а их основу составляют оборудование и готовая продукция», - отметил он.

Кроме того, З. Пулатходжаев рассказал на брифинге о планах Узбекистана на 2013 год. Посол уточнил, что важнейшими направлениями и приоритетами экономической программы развития страны будут: сохранение устойчивых высоких темпов роста, макроэкономической стабильности и повышение конкурентоспособности экономики. «Стоят задачи по обеспечению роста экономики на 8%, прежде всего, за счет увеличения производства в промышленности – на 8,4%, сельском хозяйстве – на 6%, инвестиций в основной капитал – на 11%, сферы услуг – на 16%», - подчеркнул он.

По мнению посла республики Узбекистан, российско-узбекистанские отношения движутся в верном направлении. З. Пулатходжаев считает важным и своевременным официальный визит президента России В.Путина в Узбекистан в июне прошлого года. «По его итогам были подписаны Декларация об углублении стратегического партнерства и Меморандум о дальнейших совместных мерах по присоединению Республики Узбекистан к Договору о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года», - пояснил он свою позицию.

Заканчивая выступление, посол Узбекистана сообщил: «Говоря в целом, хочу подчеркнуть, что в Узбекистан всегда высоко ценит и дорожит узами дружбы и сотрудничества с Россией, которые имеют добрые традиции и развивались на протяжении многих десятилетий». «Посольство Узбекистана всегда открыто к диалогу с нашими российскими партнерами», - резюмировал он.