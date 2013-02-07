Хабаровск включился в отсчет времени до зимней Олимпиады

Сегодня дан старт Всероссийскому обратному отсчету дней до зимней Олимпиады в Сочи. К этой акции присоединился Хабаровск. Сегодня в 11 часов местного времени – в Москве было 4 часа утра - торжественно открыты Часы обратного отсчета до Игр-2014. Такие хронометры запустят сегодня в административных центрах федеральных округов России - Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Новосибирске. Об этом напомнил, открывая церемонию, председатель спорткомитета Хабаровского края Семен Экшенгер.

Затем к собравшимся – а их перед «Платинум-Ареной» было несколько сотен – обратился нападающий хоккейной команды «Амур» Дмитрий Лугин. «Уверен, что российская сборная достойно покажет себя, тем более, что впервые в истории зимние Игры будут проходить в нашей стране. Желаю побед спортсменам, в том числе дальневосточникам», - сказал Дмитрий Лугин. В свою очередь, губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт напомнил, что в прошлом году четыре представителя региона принимали участие в Олимпийских играх в Лонодне и показали хорошие результаты. «Я уже не говорю о тех наших спортсменах, которые не раз отлично показывали себя на соревнованиях разного уровня, в том числе международных – Юлия Чепалова, Александр Панжинский, Иван Скобрев. Уверен, что наши спортсмены продолжат славные традиции своих земляков-олимпийцев», - заключил глава региона.

Только побед пожелал спортсменам и дальневосточный полпред Президента Виктор Ишаев. «Любой спортсмен, который выходит на соревнования, заряжен на успех и победу. Если такой уверенности нет, то и входить не стоит», - отметил он.

А запустили обратный отсчет времени юные хабаровские спортсмены. Вся церемония заняла около 15 минут. Добавим, часы, высотой в 4 метра 15 сантиметров и весом более 3 тонн, разработаны всемирным партнером МОК компанией «Омега».