Тимакова опровергла сообщения о принятии возврата летнего времени

Пресс-секретарь премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Наталья Тимакова опровергла сообщения, появившееся в четверг в СМИ о том, что правительство уже приняло решение о переходе на зимнее время.

По словам пресс-секретаря главы правительства, "в ближайшее время все те, кто интересовался этим вопросом, получат на него ответ".

"АН" писали, что газета "Известия" со ссылкой на свои источники сообщила о том, что власти решили вернуть россиянам час сна, передвинув стрелки часов на час назад.

Все "временные" перипетии начались в 1981 году, когда страна по примеру Запада стала дважды в год переводить стрелки хронометров на один час. С того года время в нашей стране не раз пытались реформировать. В 1991 году переходы на летнее и зимнее время отменили, а в 1992 году вернули вновь. Помимо общенациональных реформ, происходили "перемещения во времени" отдельных регионов.

Решение в 2010 году президента РФ Дмитрия Медведева упразднить зимнее время у россиян вызвало недовольство, люди стали сообщать о хроническом недосыпании и усталости.