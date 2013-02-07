Участницы группы Pussy Riot подали жалобу в суд в Страсбург

Участницы российской панк-группы Pussy Riot, отбывающие сейчас наказание за панк-молебен в Храме Христа Спасителя, подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

В своей жалобе участницы Pussy Riot заявили, что в отношении них было нарушено сразу несколько статей Европейской конвенции о правах человека: право на свободу слова, право на свободу и личную неприкосновенность, право на справедливый суд и статью о запрещении пыток.

Сама жалоба девушек в ЕСПЧ, составленная их адвокатами, насчитывает 55 страниц, еще 300 страниц занимают дополнительные материалы, пишет газета "Коммерсантъ".

Авторы жалобы защитницы девушек Йонко Грозев и Ирина Хрунова утверждают, что считать выступление панк-группы в храме попыткой оскорбить чувства верующих некорректно. По мнению адвокатов, выступление Pussy Riot в действительности являлось художественным перформансом, который нельзя оценивать вне контекста политической ситуации в России.

Напомним, почти год назад несколько участниц панк-группы Рussy Riot в масках на лице устроили в Храме Христа Спасителя в Москве так называемый панк-молебен — антипутинский перформанс.

По обвинению в хулиганстве были задержаны три участницы группы — Надежда Толоконникова, Екатерина Самуцевич и Мария Алехина. Девушки отказались признавать свою вину, заявив, что это была политическая акция, и они не хотели обидеть верующих.

17 августа 2012 года участницы Pussy Riot были признаны виновными в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти и вражды и приговорены к двум годам заключения в колонии общего режима. 10 октября Мосгорсуд изменил приговор в отношении Самуцевич, заменив ей реальный срок наказания на условный.

Надежда Толоконникова и Мария Алехина была направлена в ИК-14 в Республику Мордовия, а Алехина – в ИК-28 Пермского края.

Адвокаты напоминают, что девушек возмутило то, что патриарх Кирилл публично поддержал кандидата в президенты Владимира Путина.

Право на справедливый суд, по мнению адвокатов, было нарушено неоднократно:

в суде не был допрошен ни один из экспертов, по запросу прокуратуры проводивших исследование видеоролика с панк-молебном; участницы панк-группы фактически были лишены возможности совещаться с адвокатами в суде.

Бытовые условия, в которых содержались подсудимые в СИЗО, адвокаты также сочли нарушением конвенции.