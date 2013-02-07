Оцененные квартиры петербуржцев подорожали

Не успели горожане познакомиться с новой кадастровой ценой своих квартир, дач и гаражей, которую правительство города согласовало в конце января, как Смольный вновь объявил об очередной корректировке. Пока, правда, речь идет о привычной для петербуржцев инвентаризационной стоимости квартир. При расчете налога в этом году она должна быть увеличена примерно на 6,5%.



Губернатор подписал традиционное постановление об удорожании объектов недвижимости в Петербурге. Этот коэффициент рассчитывается исходя из информации об инфляции на рынке города.



Согласно опубликованному на сайте Смольного документу, в 2013 году для расчета налога на недвижимость их инвентаризационная стоимость будет увеличена примерно на 6,5%. Пропорционально увеличится и ставка налога.

Этот коэффициент, рассчитываемый от инвентаризационной цены недвижимости, принятой еще в 1969 году, сообщают в Смольном, будет действовать в 2013 и 2014 годах, если правительством не будет принято иного решения.



Отметим, что пока использование кадастровой стоимости при начислении налоговой базы законодательно не принято, все квартиры и дома Петербурга разделены на три ценовые группы — до 300 тысяч рублей, от 300 до 500 тысяч и свыше 500 тысяч рублей. Соответственно ставка налога, применяемая для первой группы, составляет 0,1%, второй — 0,2% и третьей — 0,3%.



На инвентаризационную оценку также влияют различные коэффициенты, которые ежегодно пересчитываются исходя из местоположения квартиры, качества и возраста дома и этажа, на котором расположен объект.

К слову, поскольку эти индексы являются фактически неизменными уже несколько лет, то каждый собственник недвижимости знает, как налоговая оценивает его объект. И исходя из прошлогоднего счета сможет примерно посчитать свой новый налоговый тариф, всего лишь проиндексировав его на 6,5%.



Напомним, что решение о переходе для подсчета налога на более близкую к рыночной кадастровую стоимость квартир должно созреть на федеральном уровне. Предполагается, что такое формирование ставки налога на недвижимость стартует уже с 2014 года. Для перехода на неё была проведена переоценка всех объектов недвижимости в городе.

Так как кадастровая стоимость, по мнению властей, наиболее приближена к рыночной цене того или иного объекта, то предполагается, что ставка налога будет рассчитываться исходя из 0,01% от кадастровой оценки. Сейчас ставка налога на недвижимость в Петербурге начисляется исходя из 0,1 до 0,3% от инвентаризационной цены.



По оценкам экспертов, итоговая кадастровая цена петербургских квартир в 6,22 раза превышает инвентаризационную, сообщает сайт «Городовой».