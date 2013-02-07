Депутаты Петербурга позаботились о главном

Депутаты петербургского ЗакСа одобрили в первом чтении законопроект, предусматривающий увеличение окладов себе и тем, кто замещает государственные должности. Не секрет, что законопроект затрагивает интересы самих народных избранников.

Документ под названием «О внесении изменений и дополнений в отдельные законы Санкт-Петербурга, регулирующий правовой статус лиц, замещающих государственные должности Санкт-Петербурга», был внесен на прошлом заседании городского парламента представителем губернатора. Как уже подсчитали наблюдатели, увеличение полагающихся парламентариям расчетных единиц, из которых, собственно, и состоят депутатские оклады, будет существенным — почти на треть. Так, согласно законопроекту, оклад председателя парламента увеличивается с 40 до 60 расчетных единиц, каждая из которых с 1 января 2013 года составляет 1080 рублей.

А это значит, что оклад спикера вырастет с 43200 до 64800 рублей. Понятно, что возрастут и оклады для всей депутатской иерархии: вице-спикеров, глав комитетов и комиссий, а также рядовых депутатов. Аналогичные перерасчеты ждут и членов городского правительства. Но у них повышение окладов продиктовано отказом от целого ряда надбавок. А потому, отмечают разработчики документа, размер фонда оплаты труда лиц, замещающих госдолжности, должен будет остаться на прежнем уровне. Планируется срезать надбавку за стаж свыше 20 лет — будут прибавлять не 40% оклада, а 25%. Почти в два раза «подешевеет» надбавка за «особые условия работы». Аналогичное сокращение ждет ежемесячное денежное поощрение «за работу с гостайной», сообщает сайт «Новости Петербурга».