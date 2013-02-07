Коммунальщики спасают Москву от подтопления по ночам (ВИДЕО)

В Москве сотрудники ЖКХ спасают столицу от подтопления. Коммунальные бригады работают по ночам, расчищая водостоки. По данным московских метеорологов, с начала зимы в мегаполисе выпало около 2,5 метров осадков, на метр больше, чем обычно.

На снегоплавильных пунктах переработали 20 миллионов кубометров снега. Оставшийся тает на улицах.

Чтобы вода при таянии снега свободно уходила через ливневую канализацию, надо регулярно чистить решетки. Добраться до сооружений, бывает и такое, мешают припаркованные автомобили. Департаменту ЖКХ пришлось доукомплектовать очистные бригады специальным дворником, который освобождает машину из-под снега, и специалистами службы эвакуации, которые убирают уже сам автомобиль.

Руководитель пресс-службы департамента ЖКХ и благоустройства города Москвы Марина Орлова предупредила, что если машина припаркована со злостным нарушением всех правил, то автомобиль перемещается на штрафстоянки. Если есть возможность переместить в зоны видимости, то просто машина убирается для проведения работ.

Москвичам, утром не обнаружившим на привычном месте свой автомобиль, советуют звонить в Службу перемещения транспортных средств или по номеру "02". У полиции имеется доступ к базе эвакуированных машин.