Марию Гайдар ждут сегодня на допрос в СКР

Политика Марию Гайдар ждут сегодня на допрос в Следственном комитете России. Допрос связан сразу с двумя уголовными делами.

Сегодняшний визит Марии Гайдар в СКР - второй на этой неделе. Во вторник она ходила на допрос, заранее ее понимая, по какому делу ее вызвали. После общения со следователями Гайдар сообщила, что ей задавали вопросы, связанные с делом братьев Навальных. По словам Марии, с материалами дела она не знакома, знает о нем только из СМИ. Она уточнила, что следователей интересовали вопросы, касающиеся событий 2008 года, знает ли она Алексея Навального. Интересовались компанией Навального. Сегодня – допросы по еще двум уголовным делам, связанным с Алексеем Навальным – по делу о кировском спиртзаводе и по делу СПС. По этим уголовным делам Мария Гайдар проходит в качестве свидетеля.

Напомним, ранее на допрос вызывали Леонида Гозмана и Бориса Немцова. На странице лидера РПР-ПАРНАС Бориса Немцова в Facebook вывешены его письменные показания как свидетеля по делу СПС-Навального. В рамках дела уже допрошен губернатор Кировской области Никита Белых