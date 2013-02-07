Россия откажется от летнего времени, вернет зимнее

Россия до конца года перейдет на постоянное зимнее время и не будет больше ежегодно переходить на летнее.

Большинство россиян выражали недовольство переходом на летнее время.

Глава Координационной комиссии Международного олимпийского комитета Жан-Клод Килли обратился к вице-премьеру Дмитрию Козаку с письмом о необходимости возвращения в России зимнего времени перед Олимпиадой в Сочи, в котором пояснил, что большинство из тех, кто смотрит Олимпиаду — жители Европы. Переход России на зимнее время сделает просмотр трансляций с Игр удобнее для них.

В начале февраля Козак сказал, что решение уже принято, но не сообщил, какой вердикт вынесло правительство.

Высокопоставленные источники в Кремле и Белом доме рассказали газете "Известия", что власти решили вернуть россиянам час сна, передвинув стрелки часов на час назад. Положительное решение правительство уже приняло, и в ближайшее время в виде законопроекта инициатива будет внесена в Госдуму.

Напомним, перевод времени был отменен в России по инициативе тогдашнего президента Дмитрия Медведева в феврале 2011 года. Медведев пояснил свое решение "неоднократными просьбами", поступавшими ему от россиян.