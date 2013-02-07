Кремль не рассматривал предложение о переименовании Волгограда в Сталинград

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что вопрос о переименовании городов в Кремле не обсуждался и в планах не стоит.

Напомним, ранее волгоградские депутаты приняли решение называть город Сталинградом несколько дней в году в памятные исторические даты: 9 мая, 22 июня, 23 августа, 2 сентября и 19 ноября.Источник в администрации Кремля рассказал, что идея с переименованием городов должна быть исторически обоснована, пишет газета "Известия". Возвращение Волгограду названия Сталинград может спровоцировать массовое переименование населенных пунктов по всей России.

Предложение вице-премьера Дмитрия Рогозина, спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко и главы ЦИК Владимира Чурова обсудить вопрос о переименовании Волгограда в Сталинград не нашло поддержки в городе и администрации президента. В начале февраля в разгар празднования 70-летия Сталинградской битвы федеральные политики предлагали провести референдум по этому вопросу, но идея была признана исторически и экономически нецелесообразной.