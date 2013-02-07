Сборная России по футболу обыграла команду Исландии со счетом 2:0

Футболисты сборной России победили в товарищеском матче команду Исландии со счетом 2:0. Матч прошел в Испании в Марбелье. Первый гол на 43-й минуте забил в ворота Исландии Роман Широков.

На 66-й минуте увеличить разрыв удалось дебютанту российской сборной Олегу Шатову. Шатов - футболист махачкалинского "Анжи". Матч стал первым для россиян в нынешнем году. Капелло доволен игрой своих подопечных.

Сборная России продлила до 7 игр беспроигрышную серию под руководством главного тренера итальянца Фабио Капелло в товарищеских и официальных матчах.

22 марта россиянам предстоит провести игру отборочного турнира чемпионата мира-2014 против сборной Северной Ирландии.