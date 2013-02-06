В Крыму снесут заборы еще на одиннадцати пляжах

В феврале в Крыму планируют демонтировать незаконные ограждения на одиннадцати общественных пляжах Большой Ялты и Евпатории.

Об этом сообщил министр курортов и туризма Крыма Александр ЛИЕВ, передает Курортно-информационный центр.

«Мы неоднократно обращались к арендаторам пляжей с просьбой снести незаконные ограждения. Мы освободили четыре пляжа в Ялте, и эта работа будет продолжена в разных регионах Крыма, каждую неделю», – отметил ЛИЕВ.

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