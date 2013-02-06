В Крыму снесут заборы еще на одиннадцати пляжах
6 февраля 2013, 23:31 [ «Аргументы Недели» ]
В феврале в Крыму планируют демонтировать незаконные ограждения на одиннадцати общественных пляжах Большой Ялты и Евпатории.
Об этом сообщил министр курортов и туризма Крыма Александр ЛИЕВ, передает Курортно-информационный центр.
«Мы неоднократно обращались к арендаторам пляжей с просьбой снести незаконные ограждения. Мы освободили четыре пляжа в Ялте, и эта работа будет продолжена в разных регионах Крыма, каждую неделю», – отметил ЛИЕВ.