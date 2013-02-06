В Курской области новое собственное жилье получили 500 сирот (ВИДЕО)

В Курской области власти упешно решают проблему жилья для сирот. Для сирот строят типовые дома на четыре квартиры. Таких коттеджей в Курской области уже несколько сотен. В поселках появляются целые новые улицы.

Жилье для молодых людей, которые воспитывались в детских домах, сдается полностью с отделкой. В 2012 году такие квартиры в Курской области получили 500 сирот. Ожидается, столько же выпускников детских домов отпразднуют новоселье в этом году.

Социальные работники отмечают, что многие молодые люди, воспитанные не родителями, испытывают затруднения, вступая во взрослую жизнь. Они не знают, как правильно потратить деньги. Многие не умеют готовить, стирать.

В Курске для бывших воспитанников интернатов открыли центр поддержки, где учат сирот и помогают разрешить им любые вопросы, связанные с бытом.