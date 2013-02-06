Корабли Черноморского флота под руководством ракетного крейсера "Москва" в среду причалили в Севастополе. Корабли вернулись из учебного похода, успешно выполнив десятки учебных и боевых задач.

Более трех месяцев российское соединение несло дежурство в Средиземном и Черном морях.

Во главе с "Москвой" 20 кораблей дошли до берегов Сирии, в которой, фактически, идет гражданская война.

Российский флот доказал, что способен обеспечить стабильность в отдаленных районах. Контр-адмирал, начальник штаба Черноморского Флота РФ Александр Носатов рассказал, что моряки трех флотов отработали взаимодействие в составе группировки морского флота и совместно решили ряд учебно-боевых задач.