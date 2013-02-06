Путин лично контролирует подготовку к Олимпиаде в Сочи (ВИДЕО)

До открытия Олимпийских Игр в Сочи остался год и один день. В среду, 6 февраля, президент РФ Владимир Путин осмотрел олимпийские сооружения в Сочи, ознакомился с ходом подготовки спортивных объектов горного кластера для зимней Олимпиады 2014 года.

Глава государства посетил комплекс трамплинов «Русские горки». Два трамплина уже опробованы спортсменами в рамках соревнований, в настоящее время продолжается достройка инфраструктуры. Путин также осмотрел спортивно-туристический комплекс «Горная карусель». Это один из ключевых объектов горнолыжной инфраструктуры зимней Олимпиады. Он объединяет комплекс трамплинов «Русские горки» и медиадеревню, где расположатся отели более чем на 2 тысячи номеров, а также объекты сервисной инфраструктуры.

Президент ознакомился с ходом строительства железнодорожной станции Красная Поляна. Сооружение будет завершено в апреле 2013 года, в октябре 2013 года станция начнёт работу. Её пропускная способность в моменты пиковых нагрузок составит 8,5 тысячи пассажиров в час. Вместе с пассажирами, прибывающими на станцию на автобусах, этот транспортный узел сможет обслуживать более 12 тысяч пассажиров в час.

В ходе посещения центра «Роза Хутор» Владимир Путин общался с командой инструкторов по горнолыжному спорту. Во время Олимпийских игр они будут работать в качестве судей, в настоящее время занимаются обучением туристов.

Центр «Роза Хутор» предназначен для проведения соревнований по таким дисциплинам, как скоростной спуск, гигантский слалом. Общая длина трасс превышает 38 километров. Центр введён в эксплуатацию в декабре прошлого года, в марте он готовится принять финалы Кубка мира и Кубка Европы по горным лыжам.

Глава государства также побывал в центре санного спорта «Санки».

Владимир Путин в тот же день встретился с председателем Международного олимпийского комитета Жаком Рогге, председателем Координационной комиссии МОК Жан-Клодом Килли и исполнительным директором Олимпийских игр МОК Жильбером Фелли. Путин доложил, что в целом работы идут в приемлемом режиме и по графику.

Зимние Игры пройдут с 7 по 23 февраля 2014 года.