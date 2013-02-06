Медведеву ответило Минкомсвязи, почему в Москве плохая связь

Минкомсвязи ответило премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, заявившему о безобразной сотовой связи в Москве. Заместитель министра связи Денис Свердлов пояснил, что низкое качество мобильной связи в столице объясняется исторически сложившимися «недостатком частотного ресурса и фрагментацией спектра».

Чиновник сообщил, что ведомство пытается оптимизировать использование спектра, в том числе рассматривается возможность использования GSM-спектра под 3G-сети. Ожидается, что эти меры позволят улучшить качество связи и мобильного Интернета в Москве и Подмосковье.

в среду также стало известно, что по инициативе департамента информационных технологий Москвы в Минкомсвязи создана рабочая группа по выработке единого стандарта качества сотовой связи.

Представитель столичного департамента, комментируя заявление главы российского правительства, отметил, что стандартов качества связи сейчас нет, но замеры показывают, что качество связи в Москве неудовлетворительное, сообщает Лента.ру.

Напомним, в ходе совещания по вопросу "Открытые данные" в среду Дмитрий Медведев заявил, что качество мобильной связи в Москве - безобразное. Глава российского правительства обратил внимание на плохое качество сигнала в столице правительства Москвы, операторов мобильной связи и Минкомсвязи.

Премьер сообщил, что, приезжая в отдаленные российские регионы, он пользуется мобильной связью в формате 3G. Связь прекрасно работает, в том числе - мобильный интернет.