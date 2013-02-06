HRW: на олимпийских объектах в Сочи используют рабский труд мигрантов

Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) заявила о рабском труде на строительстве олимпийских объектов в Сочи. Правозащитники в среду обнародовали доклад «Олимпийские антирекорды. Эксплуатация трудовых мигрантов в ходе подготовки к зимним Олимпийским играм 2014 г. в Сочи» о том, в каких бесправных условиях трудятся рабочие – по 12 часов в день и без выходных.

Некоторые работодатели зарплат им не платят и отбирают паспорта и разрешения на работу, чтобы удержать людей в эксплуататорских условиях.

Доклад основан на интервью с 66 трудовыми мигрантами, работавшими на олимпийских и других стройках в Сочи в 2009—2012 годах. Большинство опрошенных — выходцы из Армении, Киргизии, Сербии, Таджикистана, Узбекистана и Украины. Почти все опрошенные работники были заняты на малооплачиваемых низкоквалифицированных работах, выполняя обязанности разнорабочих, плотников, сварщиков или монтажников. По их словам, они обычно зарабатывали от 55 до 80 рублей в час.

На доклад организации Human Rights Watch уже отреагировал вице-премьер Дмитрий Козак.

Козак не согласен с выводом доклада о массовых нарушениях прав рабочих. По его словам, они «находятся под усиленным контролем» нескольких ведомств. «Масштабных ведомств не поступало, если бы они были, я бы о них точно знал», заявил Козак, признав, в то же время, что отдельные факты нарушений могли быть. Он отметил, что такое неизбежно могла произойти при таком количестве людей и организаций.

По данным вице-премьера, в Сочи на строительстве сейчас занято 96 тысяч рабочих и порядка 500 подрядных организаций, которые заняты на сооружении 800 самостоятельных объектов капитального строительства.