СКР: Задержан участник событий на Болотной Илья Гущин

Следственный комитет РФ сообщил о задержании еще одного "активного участника" событий на Болотной площади 6 мая 2012 года - 24-летнего Ильи Гущина.

По данным следствия, Илья Гущин 6 мая в районе Болотной площади, схватив за форменное обмундирование сотрудника полиции и пытаясь его повалить на землю, препятствовал задержанию другого участника беспорядков. Следствие располагает видеоматериалами, подтверждающими противоправные действия Гущина. Следователями уже проведено опознание задержанного очевидцами совершенного преступления.

В ближайшее время следствие планирует предъявить Гущину обвинение и решить вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Ни один из организаторов и участников массовых беспорядков на Болотной площади, применявших насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов, не уйдет от уголовной ответственности, поэтому работа по выявлению всех фигурантов этого уловного дела продолжается.