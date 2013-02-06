СКР: Информация о хищениях при строительстве «Зенита» некорректна

В Главном следственном управлении СК России по Санкт-Петербургу предоставили разъяснения в связи с расследованием уголовного дела о возможных нарушениях при строительстве футбольного стадиона «Зенит».

Появившаяся в СМИ информация о том, что при строительстве стадиона в Санкт-Петербурге выявлены факты многомиллионных хищений, некорректна. Действительно, в Главном следственном управлении СК России по Санкт-Петербургу находится уголовное дело, которое возбуждено не только по материалам, представленным прокуратурой и оперативными службами МВД, но и на основании собственной доследственной проверки.

В данном случае может идти речь о том, что следствие среди этих материалов заинтересовал один факт, по которому было возбуждено уголовное дело (ч.4 ст.159 УК РФ). Исходя из имеющихся у следствия данных, государственный контракт на строительство стадиона «Зенит» был заключен комитетом по строительству Санкт-Петербурга с фирмой «Синтез-Суи» в 2006 году. Позднее эта фирма стала называться «Авант». В ходе выполнения контракта ею был заключен отдельный договор подряда с государственным унитарным предприятием, которое в свою очередь привлекло три коммерческие организаций в качестве субподрядчиков. Эти фирмы провели работы по устройству буронабивных свай. При этом стоимость погонного метра по договору с одной из указанных организаций более чем в два раза превысила стоимость погонного метра свай по двум другим договорам. Это привело к завышению стоимости работ на сумму более чем 500 млн. рублей, сообщается на сайте СКР.

Было ли это завышение стоимости работ результатом хищения, либо оно произошло по иным причинам, как раз и является предметом расследования. Только в рамках уголовного дела может быть проведена строительно-техническая экспертиза, допросы руководителей фирм-подрядчиков, должностных лиц комитета по строительству Санкт-Петербурга и другие процессуальные действия. Следствию предстоит также изучить не только уже имеющиеся материалы, но и проанализировать данные недавно завершенной проверки Счетной палаты.

Только после проведения всех следственных действий можно будет делать те или иные выводы. Но какими бы они не были – это обязательно станет достоянием общественности.