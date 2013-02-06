Мосгорсуд не рассмотрел жалобу на продление домашнего ареста Васильевой

Мосгорсуд в среду снял с рассмотрения жалобу на продление срока домашнего ареста экс-главы департамента имущественных отношений Минобороны РФ Евгении Васильевой, обвиняемой в мошенничестве по делу компании "Оборонсервис".

Мосгорсуд принял такое решение в связи тем, что жалоба одного из адвокатов фигурантки дела по "Оборонсервису" Евгении Васильевой, посланная по почте более двух недель назад, еще не поступила в суд, передает РАПСИ.

Судья попросила защитников привести текст жалобы в суд и пояснила, что в ближайшее время, скорее всего, на следующей неделе дата ее рассмотрения будет назначена вновь.

Напомним, в настоящее время в одно производство объединены десять уголовных дел в отношении должностных лиц Минобороны о незаконной реализации холдингом "Оборонсервис" крупных объектов недвижимости военного ведомства. По предварительным оценкам, ущерб от сделок с недвижимостью составляет около 4 миллиардов рублей.

В рамках этого дела обвинение, помимо Васильевой, предъявлено еще экс-главе "Центра правовой поддержки "Эксперт" Екатерине Сметановой и ее супругу - бывшему гендиректору "Окружного материального склада Московского округа ВВС" Максиму Закутайло. Кроме того, еще в одно производство объединены уголовные дела по фактам хищения компанией "Славянка" денежных средств Минобороны.

На днях Сметанову освободили из СИЗО. Ввиду возможной угрозы жизни и здоровью Сметановой, одновременно с изменением меры пресечения ей установили охрану. Хамовнический суд Москвы во вторник продлил еще на два месяца срок содержания под стражей одному из фигурантов громкого дела "Оборонсервиса" Максиму Закутайло – мужу Екатерины Сметановой. Закутайло останется под арестом до 10 апреля.