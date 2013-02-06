Суд назначил на 4 апреля основные слушания по иску РЖД к Apple

Арбитражный суд Москвы назначил на 4 апреля основные слушания по иску ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) к корпорации Apple Inc. о взыскании 2 миллионов рублей компенсации за нарушение прав на интеллектуальную собственность.

ОАО "РЖД" обратилась в суд с исковым заявлением по поводу нарушения Apple исключительного права на товарный знак, представляющий собой логотип компании. Напомним, в иске говорится об использовании товарного знака российских железнодорожников в онлайн-магазине Apple Store путем размещения его изображения.

В ходе предварительного судебного заседания в среду представители Apple Inc. попросили на два месяца для для изучения вопроса и подготовки ответа, сообщает РАПСИ.

Первая версия представленной в онлайн-магазине программы содержала логотип перевозчика. После обращения РЖД в суд Apple удалила программу из магазина до тех пор, пока разработчик не исправит логотип. Затем программа снова появилась в App Store, но уже без фирменного товарного знака российского перевозчика.

Приложение, из-за которого РЖД обратились в арбитражный суд, представляет собой калькулятор стоимости перевозок грузов с помощью "Российских железных дорог". Оно продается за 199 рублей.