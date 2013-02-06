Шендерович гордится Людмилой Алексеевой, но не нарушением прав человека в России

Писатель и журналист Виктор Шендерович рассказал «АН-онлайн», как он относится к выдвижению кандидатуры главы Московской Хельсинской группы Людмилы Алексеевой на Нобелевскую премию мира.

По мнению В.Шендеровича, выдвижение Л. Алексеевой кандидатом на премию мира свидетельствует не только о внимании к самой Людмиле Михайловне Алексеевой, но и к тому месту, которое сегодня занимает Россия в мире. «Ранее, если вы помните, на Нобелевскую премию мира выдвигались правозащитники в Мьянме, в Китае…то есть это можно назвать свидетельством ряда, в который мы встали на третьем (формально) десятке демократической России», - поясняет свою позицию он. Писатель уточняет, что Россия находится сейчас в том ряду, где правозащитники привлекают много внимания из-за ситуации с правами человека в стране.

«То есть в моем отношении к выдвижению Людмилы Алексеевой на Нобелевскую премию мира есть два аспекта. Первый - это гордость за Людмилу Михайловну, которую я имею честь знать, гордость за этого человека. А второй - это то, что мир вспоминает о России не в связи с учеными, писателями, а в связи с нарушением прав человека», - резюмирует В. Шендерович.

Накануне, 5 февраля, стало известно, что американский сенатор Бенджамин Кардин обратился в Нобелевский комитет с письмом, в котором выдвинул Л. Алексееву на Нобелевскую премию мира за 2013 год.