Заключенным Татарстана понравилась «Заочница»

Сегодня в казанской колонии № 2 впервые показали документальный фильм «Заочница» режиссера Элины Насибуллиной, снимавшегося в течение полутора лет в этом же исправительном учреждении.

Идея сюжета фильма, по словам молодого режиссера Э.Насибуллиной, пришла в голову совершенно неожиданно. Знакомая маникюрша сообщила ей, что скоро выходит замуж и попросила сфотографировать свадебную церемонию. Когда собеседница поинтересовалась о месте проведении свадьбы, то в ответ услышала, что событие будет происходить во второй колонии. В Казани ее называют просто «двойкой».

Элина с интересом узнала о подробностях знакомств заключенных с «заочницами» (так называют женщин, с которыми ведут любовные переписки и строят отношения, познакомившись в период «отсидки») и решила снять фильм. В нем раскрывается история любви двух женщин. Альсина живет счастливо в браке с Эдуардом, а судьба Марины сложилась трагично. Освободившийся из мест заключения «заочный» супруг сделал ее инвалидом.

«Полтора года шли съемки, - сообщила Э.Насибуллина «АН-онлайн», - Его уже посмотрели сотрудники УФСИН и высказали свое мнение». По словам режиссера, она хотела привлечь внимание к проблеме дефицита мужского внимания в обществе, а также предупредить женщин о различных последствиях такой заочной любви с осужденными. В свою очередь, руководитель пресс-службы УФСИН по Татарстану Инга Мазуренко пояснила «АН-онлайн», что основной темой фильма является доверчивость женщин, которую могут использовать в корыстных целях.

Мнения заключенных о ленте разделились. Кому-то фильм очень понравился, а кто-то счел его пугающим для женщин. Зрители живо задавали вопросы, делились мнениями. Художественный руководитель проекта и оператор фильма Николай Морозов пояснил «АН-онлайн», что им очень важно знать мнение самих заключенных, потому что создатели фильма «хотели добиться максимальной правды».

«Нам должны верить, - обратился он к зрителям после сеанса, - иначе грош цена документальному фильму». В ответ раздался одобрительный возглас: «Все у вас получилось». Заключенные пожелали и в дальнейшем сотрудничать с киногруппой продюсерского центра, директором которого является Кузьма Морозов и даже предложили несколько тем для следующих фильмов. Самое главное, что сегодняшний показ никого не оставил равнодушным.