Медведев предлагает рассекретить некоторые базы данных МВД

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в среду на совещании "Открытые данные" предложил рассекречивать данные МВД, которые не представляют угрозы безопасности.

Участники совещания подняли вопрос о том, что востребованные данные правоохранительных органов, такие как количество преступлений, аварии, находятся в закрытой базе Министерства внутренних дел. Медведев напомнил, что в советское время вся уголовная статистика была секретной. Но премьер отметил, что если не публиковать официально такие данные, то "все это превращается в ком вымыслов". По словам Медведева, результаты будут еще хуже, потому что реальная статистика зачастую лучше, чем представление о том, что происходит даже в сфере борьбы с преступностью, передает РИА Новости.

На этом совещании глава правительства раскритиковал качество сотовой связи в Москве.