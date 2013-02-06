ЕСПЧ рассмотрит жалобу российских НКО на закон «об иностранных агентах»

Сразу одиннадцать некоммерческих организаций направили коллективную жалобу в Европейский суд по правам человека на принятый Госдумой в июне 2012 года закон «об иностранных агентах», который по их мнению, нарушает их права, гарантированные Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод.

Среди заявителей – ассоциация «Голос», правозащитный центр «Мемориал», «Московская Хельсинская группа», межрегиональная общественная организация «Комитет против пыток» и другие.

Их интересы в ЕСПЧ будут представлять юристы ПЦ «Мемориал» и Европейского центра защиты прав человека.

Закон «об иностранных агентах» спровоцировал возмущение российских и международных правозащитных организаций, решивших игнорировать его. В основной его части, он обязывает все НКО, финансируемые из-за рубежа и занимающиеся политической деятельностью, регистрироваться в качестве иностранных агентов.