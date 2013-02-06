Медведев: качество мобильной связи в Москве - это безобразие

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания по вопросу "Открытые данные" в среду заявил, что качество мобильной связи в Москве - безобразное. Глава российского правительства обратил внимание на плохое качество сигнала в столице правительства Москвы, операторов мобильной связи и Минкомсвязи.

Премьер сообщил, что, приезжая в отдаленные российские регионы, он пользуется мобильной связью в формате 3G. Связь прекрасно работает, в том числе - мобильный интернет.

Дмитрий Медведев поделился, что когда приехал в Москву в 1990 году из Петербурга, был удивлен: "город, который самый большой в нашей стране, является столицей, имеет такое качество связи", передает РИА Новости. Глава правительства отметил, что за 14 лет ничего не изменилось – в Москве до сих пор самая плохая связь.

Медведев призвал что-то делать с плохой связью. Он подчеркнул, что сейчас необходимо максимально быстро внедрять связь четвертого поколения, а в Москве элементарная связь стандарта начала века не работает.

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