Выборы атамана донских казаков отменили

Принято решение, что выборы нового атамана Всевеликого войска Донского нужно отменить – и намеченный на 9 февраля Большой Круг ВВД будет лишь отчётным, а не отчетно-выборным, как планировалось ранее.

Это решение было принято на прошедшем в Волгограде совете казачьих атаманов, который обратился также ко всем делегатам круга с предложением подтвердить полномочия атамана Всевеликого войска Донского, депутата Государственной Думы от партии «Единая Россия» Виктора Водолацкого. Мол, согласно новой зарегистрированной редакции Устава ВКО «Всевеликое войско Донское», изменяются точки отсчёта сроков деятельности войскового атамана, и, таким образом, полномочия ныне действующего атамана заканчиваются не в 2013 году, а 9 февраля 2015 года

Впрочем, по мнению многих казаков, законность резолюции совета атаманов достаточно сомнительна, и для отмены этих выборов войскового атамана Всевеликого войска Донского требуются более веские причины.

«Девятого февраля атаман должен либо сложить полномочия, либо же может быть принято решение о продлении. Но дело в том, что продление полномочий войскового атамана должен подтверждать президент РФ. По атаману самый главный вопрос, но кроме него на круге планируется рассмотреть вопрос о переизбрании и первого заместителя атамана – сейчас эту должность занимает Игорь Казарезов», – рассказал журналистам атаман Черкасского округа Иван Капустин.

Напомним, информация о грядущих в скором времени изменениях в руководстве Всевеликого войска Донского впервые была озвучена осенью прошлого года. В октябре это подтвердил и сам Виктор Водолацкий.

«Я не ухожу прямо сейчас, я просто заявил о намерении не выдвигать свою кандидатуру на очередном Круге. Я уже 12 лет являюсь атаманом Всевеликого войска Донского и считаю, что это достаточный срок для руководства такой большой и сложной организацией. Необходимо, чтобы сюда пришли новые люди. В свою очередь, готов оказывать содействие и всестороннюю помощь тому, кого изберет Большой круг», – пояснил он тогда.

В качестве преемника Виктор Водолацкий назвал имя своего первого заместителя - Игоря Казарезова. Но в январе этого года на Совете атаманов Всевеликого войска Донского против его кандидатуры проголосовали пять из 16 руководителей казачьих округов. К тому же, собравшиеся в городе Семикаракорске атаманы 5-ти казачьих округов (Верхне-Донской, Восточный, Ростовский, Таганрогский и Черкасский) единогласно выдвинули свою кандидатуру на должность войскового атамана ВВД – казачьего полковника, атамана Черкасского округа Ивана Капустина.

Как пройдёт Большой Круг Всевеликого войска Донского, и какие на нём приняты решения, мы узнаем достаточно скоро. Но то, что этот казачий форум не будет скучным и быстротечным, можно утверждать уже сегодня.

Напомним, войсковое казачье общество «Всевеликое войско Донское» внесено в государственный реестр решением Главного управления казачьих войск при президенте РФ от 13 июня 1997 года. Выдано соответствующее свидетельство № 13 от 1 июля 1997 года. Учредительный Круг ВВД прошел в ноябре 1996 года. Устав Войскового казачьего общества «Всевеликое Войско Донское» утверждён Указом президента РФ. Новый Устав войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» утверждён приказом министерства регионального развития РФ № 205 от 10 мая 2011 года.

Казачьи общества Всевеликого Войска Донского расположены на территории 4 субъектов Российской Федерации: Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей и Республики Калмыкия. Атаман Всевеликого войска Донского - казачий генерал Виктор Водолацкий утверждён в должности согласно Указу президента РФ от 9.02.2010 года № 173 «Об атамане войскового казачьего общества «Всевеликое Войско Донское». Войсковой священник – протоиерей Сергий (Сергей Моргун).