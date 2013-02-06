В Волгограде нелепая игра детей стала причиной увольнения нянечки

Неожиданную развязку получила история, случившаяся в конце прошлой недели в одном из детских садов города Рудни Волгоградской области. Мама, придя за ребенком в группу, увидела, что рот сына заклеен скотчем. Прокуратура возбудила проверку, нянечку тут же уволили. Но сегодня стало известно, что уголовного дела в отношении помощницы воспитателя, заклеившей ребенку рот, не будет.

Как сообщил «АН-онлайн» следователь Жирновского МрСО Сергей Наумов, расследование показало, что дети сами настояли на такой игре. Выяснилось, что нянечка попросила детей не шуметь, и в шутку пригрозила, что в противном случае заклеит им рот скотчем. Малыши восприняли это как игру и стали наперебой просить ее об этом. Женщина отказывалась, но одному из малышей все же удалось настоять. Няня выполнила просьбу.

Кстати, это подтверждается, в том числе, и показаниями самой матери «пострадавшего» ребенка. Она рассказала, что когда пришла в детский сад, то дети действительно крутились возле няни и громко кричали «Мне тоже! Мне тоже заклей!». Сам мальчик, оказавшийся в центре истории, так же с самого начала уверял, что сам просил об этом няню.

Тем не менее, руководство детского сада пришло к выводу, что помощник воспитателя применял недозволенные педагогические методы. И с этим, пожалуй, не поспоришь, так что решение об увольнении сотрудницы вполне объяснимо.

Все же, в странные игры, порой, стали играть нынешние дети. И они, надо сказать, не особенно удивительны на фоне постоянно муссирующихся историй о том, как жестоки нынче родители и няньки по отношению к чадам.

Кстати, по стечению обстоятельств, как раз накануне состоялся «круглый стол» о проблемах ювенальной юстиции в Волгоградской областной Думе. На нем и парламентарии, и общественники, и религиозные деятели настаивали на том, что введение принципов ювенальной юстиции в России должно проходить только после широкого общественного обсуждения и с учетом мнения населения. Прикрываясь защитой прав ребенка, сторонники ювенальной юстиции разрушают, порой, даже благополучные семьи. Спорить можно долго, но то, что подобные истории, не всегда умело преданные огласке, калечат психику вполне счастливых детишек, показал случай в Руднянском детском саду.