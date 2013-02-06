Игнатенко покинул тюрьму в польском городе Тыхы

Бывший первый заместитель прокурора Московской области Александр Игнатенко, арестованный в Польше в январе 2012 года, под конвоем следует в Варшаву для последующей экстрадиции в Россию, сообщили в Министерстве юстиции республики.



Как ожидается, процедура передачи будет завершена в четверг. Между тем, в среду в окружном суде Новы-Сонча состоится заседание, посвященное продлению срока временного ареста Игнатенко, который истекает 9 февраля, сообщает ria.ru. Как сообщил адвокат Игнатенко Марчин Левчак, такое заседание — формальность, так как дальнейшее пребывание Игнатенко в тюрьме без санкции суда после 9 февраля было бы невозможным.



