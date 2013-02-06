Удальцов получил сотрясение мозга в драке с другороссами, будет судиться

Лидер движения "Левый фронт" Сергей Удальцов утверждает, что получил сотрясение мозга в драке с другороссами у Сахаровского центра, где проходила панихида погибшего в Нидерландах Александра Долматова. Он также сообщает, что все-таки будет судиться с напавшими на него нацболами.

"Нацболы напали на меня на панихиде по Долматову. Сотрясение мозга и побои уже засвидетельствованы. Нападавших ждет суд", - написал оппозиционер у себя в микроблоге.

Один из членов "Дургой России" ударил Удальцова после того, как тот вышел из здания, где проходит гражданская панихида Долматова и начал давать интервью одному из телеканалов. Другороссы кричали Удальцову "Хватит пиариться!"

Ранее Удальцов писал, что не будет писать заявления на напавших на него нацболов, которые были задержаны полицией.