"Лукойл" обещает взять на содержание дочь погибшей на Ленинском

«Лукойл» будет ежемесячно платить 45 тысяч рублей дочери погибшей в ДТП на Ленинском проспекте в Москве. Материальную помощь девочка будет получать, пока ей не исполнится 18 лет.

- Я не хочу судить, кто виноват, потому что следствие уже идет два года и неоднократно возвращались к этому вопросу, сейчас снова расследование идет. Следствие решит, кто виноват, - отметил президент «Лукойла» Вагит Алекперов.

Адвокат Игорь Трунов, представляющий в суде родственников Ольги Александриной, погибшей в ДТП на Ленинском проспекте в Москве, прокомментировал «Известиям» заявление президента:



-Отчасти это признание «Лукойлом» вины. Мы платим, если виновны. Кроме того, нельзя исключать, что «Лукойл» может передумать. Данная инициатива — этот тот самый «дареный конь», которому в зубы не смотрят. Было бы благородно со стороны «Лукойла» подсчитать сумму, которая, если верить заявлению Алекперова, будет выплачена дочери Александриной до совершеннолетия, и перечислить ее единовременно. Чтобы не получилось так, что, грубо говоря, через пару месяцев выплаты будут прекращены. А выплаченные деньги через суд будут возвращены владельцу, — отметил Игорь Трунов. — Именно поэтому защита погибших пытается добиться решения суда, которое обяжет выплачивать деньги вне зависимости от чьей-то доброты. По закону ребенок Александриной должен получать пенсию по утрате кормильца, которая не зависит от кого-то.

Ранее «АН» сообщали: громкое уголовное дело о ДТП на Ленинском проспекте, в котором в 2010 году погибли две женщины - Ольга Александрина и ее свекровь Вера Сидельникова, с автомобилем Мерседес вице-президента "Лукойла" Анатолия Баркова, расследуют снова.



