Глава Минздрава: Для судей в Петербурге построят новую клинику

Ни одно из лечебных учреждений Петербурга не будет преобразовано в связи с планирующимся переездом в город Верховного и Высшего арбитражного судов, для судей построят новую больницу, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения Веронику Скворцову.

По ее словам, высокотехнологичная клиника будет построена на «отдельной земле». Там будут лечиться не только судьи, но и горожане, подчеркнула министр. Вопрос о переезде 31-й городской больницы, где, среди прочего, находится детский онкологический центр, окончательно закрыт, подтвердила Скворцова.