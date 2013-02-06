Удальцов подрался с нацболами на прощании с Долматовым

Лидер движения "Левый фронт" Сергей Удальцов подрался с нацболами у входа в Сахаровский центр, где проходит прощание с Александром Долматовым, бывшим активистом "Другой России", погибшим в Нидерландах. Об этом пишут пользователи российского сегмента Twitter.

Полиция арестовала нацбола, который затеял драку с Удальцовым.

"Выходка лимоновцев, устроивших драку во время панихиды по Долматову находится за гранью добра и зла", - прокомментировал случившееся в своем микроблоге лидер "Левого фронта". Он также отметил, что не собирается писать заявления на напавших на него нацболов.

Также в Twitter сообщают, что на прощание с Долматовым пришло порядка 20 человек.

Тело оппозиционера было доставлено в Москву из Роттердама в воскресенье. Он погиб в депортационном центре в середине января. Как заявили следственные органы страны, это было самоубийство.