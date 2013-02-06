Пассажиры ждут автобуса, дублирующего закрытую «Петроградскую», по полчаса

Петербуржцы возмущены большим временем ожидания автобусов, которые должны были компенсировать закрытие станции метро "Петроградская", передает ИА "Росбалт".



Дополнительный автобусный маршрут № 46А, перевозящий пассажиров по трассе от метро "Горьковская" до станции "Черная речка", согласно планам комитета по транспорту, должен был заменить горожанам закрытую на ремонт станцию "Петроградская".



Анонсированный в январе автобус, согласно расписанию, обязан появляться в часы пик на остановках каждые 5-10 минут. Однако в действительности автобусы приходят со значительно большим интервалом – 30 и более минут, сообщает сайт «Городовой».



Пассажиры рассказали, что причин для несоблюдения расписания как минимум две: во-первых, на линию выходит слишком мало автобусов, чтобы соблюсти анонсированный интервал, а во-вторых, эти автобусы часто выходят на линию целой колонной.



Проблема закрытия "Петроградской" усугубляется пробками, которыми всегда славился этот район. В результате единственным надежным способом передвижения по Петроградской стороне является пеший.

Напомним, станция метро "Петроградская" 5 января закрылась почти на год из-за ремонта. Открыть станцию обещают 1 ноября 2013 года.