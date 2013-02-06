Заседание по вопросу о недоверии Белых отменено

Председатель заксобрания Кировской области Алексей Ивонин отменил решение о созыве внеочередного заседания 14 февраля, где депутаты собирались рассмотреть вопрос о выражении недоверия губернатору Белых.



"Ко мне обратились депутаты с требованием собрать внеочередное заседание законодательного собрания с повесткой о недоверии губернатору Белых. Моя позиция по отношению к деятельности губернатора Белых понятна и озвучена жителям области, а также в моих заявлениях в правоохранительные органы. И, тем не менее, в процессе согласования этого вопроса с высшим руководством партии, нам было указано на несвоевременность таких решений", заявил Ивонин, сообщает ria.ru.



Ивонин сообщает, что отменил свое распоряжение о созыве внеочередного заседания заксобрания до особых партийных решений.



Ранее «АН» сообщали: По словам депутата Заксобрания, члена партии "Единая Россия" Валерия Крепостнова, ситуация в Кировской области свидетельствует "о кризисе управления, непрофессионализме, неспособности губернатора организовать работу" органов исполнительной власти и принимать меры для развития региона.



