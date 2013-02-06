"Оборонсервис" земли на Черном море отдавал задешево

Главная военная прокуратура выявила еще один факт злоупотребления в Министерстве обороны: участок земли на черноморском побережье, принадлежащий министерству, был продан по заниженной более чем на 56 млн руб. цене.

Об этом сообщается на официальном сайте Главной военной прокуратуры.

Указанное недвижимое имущество было безвозмездно получено военным ведомством для нужд обороны из муниципальных земель. Тем не менее спустя пять месяцев недвижимость была выведена из состава активов министерства и передана одной из коммерческих компаний.



На указанном участке так и не были проведены какие-либо работы по размещению планировавшихся ранее военных объектов.

Материалы проверки направлены в Главное военное следственное управление СК РФ для принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).





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