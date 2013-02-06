Максимальная скорость в населенных пунктах может быть снижена

В России максимальная скорость движения автомобилей в населенных пунктах составляет 60 км/ч . Общественное движение «Союз пешеходов» просит снизить «максималку» до 50 км/ч.

«При этой скорости (60–80 км/ч) при столкновении у пешехода практически не остается шансов выжить. Мы считаем, что Россия должна для больших городов перейти на новый стандарт — это 50 км/ч, так же, как это в Америке и в странах Европы», — заявил председатель организации «Союз пешеходов» Владимир Соколов, пишет «Коммерсантъ».



Надо сказать, что во многих европейских городах максимальная скорость движения ограничена именно 50 км/ч, так как снижение скорости на 10 км/ч позволяет сократить тормозной путь автомобиля на 7-15 м. И не исключено, что в ГИБДД поддержат эту инициативу, ведь сейчас идет активная борьба за уменьшение аварийности на дорогах.



Однако есть у этой инициативы и противники - снижение максимальной скорости может привести к росту пробок.



