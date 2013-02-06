Россиян будут штрафовать за перевод денег за границу

Через неделю деньги на зарубежные счета граждан должны будут поступать только из отечественных банков; нарушители рискуют отдать в казну от 75 до 100% от суммы операции. Это касается и проживающих в России иностранцев.

Требование проводить расчеты по валютным операциям только через счета в российских банках существует давно — с 2004 г. Оно касается и проживающих здесь иностранцев, которые за год ни разу не выезжали за пределы страны. Исключение сделано лишь для проживающих за рубежом россиян, ни разу за год не приезжавших в Россию.

До сих пор требование чаще игнорировалось: не было санкции. C 13 февраля она появится в Кодексе об административных правонарушениях — штраф от 75 до 100% от суммы операции.



Это означает, что доход, который человек хочет зачислить на свой зарубежный счет, должен пройти транзитом через российский банк (после этого деньги можно свободно переводить на любые счета). Речь идет о доходах от сдачи в аренду и продажи недвижимости за границей, гонорарах, зарплатах для работающих и живущих за границей россиян (юристы спорят, касается ли требование россиян, имеющих вид на жительство за границей), доходах от ценных бумаг и продажи ПИФов и даже процентах по депозиту.



Впрочем, из правила есть исключения, пишут «Ведомости»: например, на иностранный счет можно положить наличные, хотя придется объяснять происхождение крупной суммы. Еще одно исключение — займы, полученные от резидентов стран — членов ОЭСР или ФАТФ на срок свыше двух лет.



Издержки могут быть разными. Придется сообщить налоговикам о счете за границей (иначе российский банк не осуществит перевод), потратиться на банковскую комиссию, не всегда контрагент захочет переводить деньги в российский банк, могут возникнуть и налоговые риски.



Располагая информацией о счетах, открытых резидентами России в иностранных банках, налоговые органы вправе сделать запрос в компетентные органы иностранных государств. Однако проверки с направлением таких запросов возможно осуществлять лишь точечно из-за сложности и длительности данных процедур. Получить информацию из зарубежных банков можно только по решению суда.



