Улицы Москвы посыпают запрещенными к применению радиоактивными веществами

Экологи из Межрегионального общественного центра «За безопасность российских дорог» отнесли на анализ сотрудникам кафедры почвоведения МГУ то, чем коммунальщики посыпают улицы Москвы.

Этими противоледными реагентами оказались запрещенные к применению галит и СПБ.

Экологи позаимствовали это вещество у рабочих, разбрасывающих его на улицах Центрального округа Москвы в период между 9 и 20 января 2013 года. Вероятно, продолжают делать это и сейчас. И не только в ЦАО.



Применение минерального вещества желтого цвета галита не только не предусмотрено утвержденным городской властью регламентом «Технология зимней уборки», но запрещено к применению в принципе, поскольку крайне губительно для всего живого.



На прошлой неделе представители Департамента жилищно-коммунального хозяйства утверждали в радиоэфире, что в город посыпают экологически чистейшей пищевой поваренной солью. А эксперты определили, что москвичи и гости столицы ходят и ездят по СПБ — веществу, поначалу признанному реагентом, а пять лет назад запрещенному к применению. «В офисе мы просыпали немного этой дряни на пол, второпях как следует не подтерли. Так она прожгла дыру в ковролине», — сказал руководитель МОЦ «За безопасность российских дорог» Дмитрий Леонтьев, сообщает ridus.ru.



Специалист пояснил, что СБГ представляет собой электролитический шлам (от нем. Schlamm — грязь: отходы при промывке рудного материала) Соликамского магниевого завода — вещество третьего класса радиоактивной опасности. Оно также содержит токсичные элементы, в его составе тяжелые металлы и радиоактивный элемент К-40 с периодом распада 1,3 миллиарда лет.







