Медведев утвердил правила электронной подписи при оказании госуслуг

Глава правительства Дмитрий Медведев утвердил сегодня правила, по которым граждане должны использовать электронную подпись при оказании государственных услуг, сообщается на сайте правительства.

Документом также вносятся изменения в требования к федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей взаимодействие различных органов при предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме.



Эти правила определяют порядок создания и выдачи ключей простой электронной подписи, а также устанавливают перечень органов и организаций, наделенных правом создания и выдачи ключа, их обязанности и ответственность.

Кроме того, документ предусматривает процедуру проверки простой электронной подписи, которой подписано обращение за получением государственных и муниципальных услуг.



