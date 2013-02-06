Ксения Собчак не в курсе, что она судится с соседями

Басманный суд Москвы сегодня рассмотрит иск телеведущей Ксении Собчак к жильцам дома номер 21 по улице Машкова в Москве, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Екатерина Коротова.



Как уточнила пресс-секретарь, истица просит суд обязать семьи двух ее соседей не мешать ей переделать газопровод и допустить в свои квартиры работников газовой службы.

Комментарии Ксении в Твиттер: "КП", вы опять хотите судиться? Я живу на тверской-ямской, офис на машкова был мной продан год назад, что за бред про газопровод???



