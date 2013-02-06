На Камчатке в вертолете обнаружен никому не нужный ценный груз

На борту вертолета Ми-8 в аэропорту поселка Корф на Камчатке обнаружили более 500 килограммов соленой лососевой икры. Экипаж и пассажиры воздушного судна от груза категорически отказываются.

Борт выполнял пассажирский рейс по маршруту Тиличики – Хаилино – Средние Пахачи – Пахачи – Ачайваям – Апука. Ценный груз был упакован в 18 контейнеров. В каком из этих поселков на его борт была загружена партия лососевой икры, стоимость которой по ценам на камчатских рынках может превышать 500 тысяч рублей, пока неизвестно, документов на нее нет.

Проводится проверка.