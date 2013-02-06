Минобороны по контрактам одной из структур ОАО «Оборонсервис» — ОАО «Ремвооружения» получало из Казахстана по завышенным ценам вызывающие сомнения комплектующие для самонаводящихся торпед, считает полиция.

В ходе доследственной проверки полицейские выяснили, что с 2010 года по контрактам с «Ремвооружением» поставщиком комплектующих для самонаводящихся торпед выступало петербургское ЗАО «НПО «Барс»». Оно, в свою очередь, через российско-казахское ООО «Арсенал-Машзавод» закупало комплектующие для торпед у когда-то производившего их АО «Машиностроительный завод им. С. М. Кирова» (Алма-Ата).



В соответствии с первым контрактом из Казахстана самолетом в грузовой терминал аэропорта Пулково в 2010 году было доставлено 45 комплектов запчастей для торпед. За них «Барс» заплатил партнерам 12 млн рублей, получив от «Ремвооружения» при этом 25 млн рублей, пишет «Комерсантъ».



Очередные поставки были проведены в 2012 году. В том же году сторонами были заключены контракты на поставки комплектующих уже на 60 млн рублей. При этом «Барс» рассчитывал получить от «Ремвооружения» 120 млн рублей.

У «Барса» и «Арсенал-Машзавода» при этом отсутствуют лицензии Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, Федеральной службы по оборонному заказу и ФСБ на проведение внешнеторговых операций с товарами военного назначения. Сами же комплектующие и цены на них вызвали вопросы у принимавшего их военпреда Григория Колодяжного. "Я подозреваю, что они из старых просроченных советских запасов. Как еще объяснить, что комплектующие изготовило предприятие в Казахстане, не имевшее материальных средств?" — сказал он газете.



Сотрудники УЭБиПК направили в главное следственное управление ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области материалы проверки для возбуждения уголовного дела по статьям 171 УК РФ (незаконная предпринимательская деятельность) и части 2 статье 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу РФ вооружения и военной техники).



