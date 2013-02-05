Самый титулованный спортсмен Латвии с трудом оплачивает счета за отопление

Один из самых прославленных спортсменов советского времени Янис Лусис едва сводит концы с концами. Возможно, молодежи имя Яниса Лусиса не знакомо, но для людей старшего поколения его имя – эпоха в спорте.

Чемпион трех Олимпийских игр, чемпион Европы и мира, рекордсмен СССР в метании копья в течение 21-го года – перечень титулов великого спортсмена можно продолжать.

Сегодня 73-летнему ветерану приходится нелегко. Как рассказал Янис Лусис порталу Tvnet.lv, после оплаты квартиры и всех коммунальных платежей у семьи остается всего 130 латов (7,5 тыс. руб.). И это еще хорошо – у многих пенсионеров нет и этого. Выручает то, что в семье два пенсионера – сам Янис и его жена, тоже прославленная спортсменка, олимпийская чемпионка 1960 года в метании копья, Эльвира Озолина.

У супругов большая квартира (106 кв.м.) в Огре – небольшом городке рядом с Ригой. Плата за коммунальные услуги растет: декабрьский счет за отопление составил 180 латов (10,5 тыс.руб.). Это в несколько раз больше, чем в прежние годы.

«Мне кажется, что у государства и поставщиков коммунальных услуг и так неплохие доходы, поэтому они должны нести большую социальную ответственность перед жителями», - сказал знаменитый спортсмен.