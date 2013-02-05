РСТ: В России авиакомпании могут повысить расценки на чартеры почти на 20%

Авиакомпания "Москва" не смогла оспорить решение налоговиков о доначислении ей 390 млн руб. Налоговики квалифицировали агентский договор как договор фрахта судна с экипажем, к которому применяется ставка НДС в 18%.

Теперь эксперты ждут от участников рынка соответствующего роста цен на чартерные рейсы.

Обанкротившаяся авиакомпания пыталась отменить в арбитраже решение налоговиков, что авиакомпания в 2006 г. (тогда она называлась «Атлант-союз») необоснованно применяла ставку НДС в 0% вместо 18% в договорах о предоставлении туроператорам блоков мест на чартерных рейсах.

Налоговики квалифицировали агентский договор как договор фрахта судна с экипажем, к которому применяется ставка НДС в 18%, передает пресс-служба Российского союза туриндустрии.

ФНС уже начинает предъявлять другим авиакомпаниям такие же претензии, их размер может доходить до 50% выручки за проверяемый период.

Если подобная практика станет общепринятой, возрастет стоимость билетов и изменится расстановка сил на рынке: мелкие и средние компании вынуждены будут свернуть бизнес.

Сложно сказать, как изменится цена чартерных перевозок от применения полной ставки НДС: цена чартера, как и регулярного рейса, складывается из многих компонентов. Возможно все авиакомпании решат повысить цены на чартерные рейсы более, чем на 18%