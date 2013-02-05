Снегопад в Москве очистил воздух от загрязнений

В Москве, благодаря сильному снегопаду, по ряду показателей значения концентраций загрязняющих веществ оказались минимальными за последние несколько дней. Об этом сообщили в "Мосэкомониторинге".

По данным ведомства в среду сохранятся условия, способствующие интенсивному рассеиванию выбросов в атмосфере.



Сильный снегопад начался в Москве в ночь на понедельник и утих только поздно вечером. По данным Гидрометцентра, прирост снега в Москве составил около 26 см, что составляет более половины месячной нормы.