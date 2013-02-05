Кадыров отчитался о преступности в Чечне перед Путиным

Глава Чечни Рамзан Кадыров во вторник в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным информировал главу государства о социально-экономическом положении в Чеченской Республике.

Кадыров рассказал о ситуации в экономике и на рынке труда. Глава региона подчеркнул, что за истекший год на территории республики не произошло ни одного теракта.

Рамзан Кадыров представил данные: средняя зарплата в регионе составляет 14 тысяч рублей. Учителя получают 18 тысяч.

Чеченский лидер назвал главной проблемой республики безработицу, справиться с которой помогают программы по развитию промышленности и сельского хозяйства.

Владимир Путин отметил возросшую эффективность работы правоохранительных органов Чечни. Он обратил внимание на жертвы среди служителей правопорядка, участвующих в операциях против боевиков. Он напомнил Кадырову, что забывать о семьях пострадавших и погибших нельзя.