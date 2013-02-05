Президент РФ Владимир Путин во вторник за чаем встретился с представителями команды "КамАЗ-мастер". Глава государства поздравил гонщиков с безусловной победой на международном авторалли "Дакар-2013".

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Российская команда заняла все три призовых места на ежегодном ралли-марафоне. Эта победа стала одиннадцатой в их карьере, а весь пьедестал команда заняла во второй раз.

На встрече, кроме основателя и членов команды присуствовал гендиректор КамАЗа Сергей Когогин.