В Московском метрополитене обнаружили переплаты клининговым компаниям на 800 млн

В Московском метрополитене обнаружили, что прошлое руководство предприятия переплатило частным компаниям более 800 миллионов рублей за уборку станций, переходов и прилегающих территорий. В полицию поступило заявление от начальника подземки Ивана Беседина, который просит провести проверку в отношении трех фирм, занимающихся уборкой метрополитена.



Это во вторник передал"Маяк". По мнению заявителя, компании завысили размер фонда оплаты труда при заключении договоров. Речь идёт о периоде с 2007 по 2010 год.

В это время предприятием руководил Дмитрий Гаев, который, Как писали "АН" в октябре скончался в одной из клиник в Швейцарии после продолжительной болезни.