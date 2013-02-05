В Московском метрополитене обнаружили переплаты клининговым компаниям на 800 млн
5 февраля 2013, 20:38 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В Московском метрополитене обнаружили, что прошлое руководство предприятия переплатило частным компаниям более 800 миллионов рублей за уборку станций, переходов и прилегающих территорий. В полицию поступило заявление от начальника подземки Ивана Беседина, который просит провести проверку в отношении трех фирм, занимающихся уборкой метрополитена.
Это во вторник передал"Маяк". По мнению заявителя, компании завысили размер фонда оплаты труда при заключении договоров. Речь идёт о периоде с 2007 по 2010 год.
В это время предприятием руководил Дмитрий Гаев, который, Как писали "АН" в октябре скончался в одной из клиник в Швейцарии после продолжительной болезни.