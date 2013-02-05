Сергей Шойгу заявил, что Минобороны РФ передаст авиационные ремонтные заводы, входящие в состав "Оборонсервиса", заводам-изготовителям ОПК "Оборонпром", "Объединенной авиастроительной корпорации" и холдингу "Вертолеты России".

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник провел в Казани совещании по вопросам закупок авиационной техники для нужд военного ведомства.

"Передать активы, функции и контракты заводов, входящих в "Оборонсервис" и занимающихся ремонтом авиатехники, заводам-изготовителям ОПК", — сказал министр обороны. Шойгу отметил, что авиационные ремонтные заводы будут переданы с обременением, с тем, чтобы "не позволить эскалации цен и не допустить срыва сроков" выполнения работ, передает РИА Новости.

В производственном объединении им. Горбунова Сергея Шойгу заинтересовал самолет Ту-214ОН, укомплектованный под инспекционные рейды в рамках международной программы "Открытое небо", сообщает "Российская газета". На Казанском вертолетном заводе делают вертолет среднего класса Ка-226 и легкий "Ансат". На совещании с военными и руководителями промышленности глава Минобороны отметил, что именно такую технику военное ведомство готово использовать для обучения курсантов авиаучилищ.

Шойгу на совещании поручил срочно приступить к модернизации самолётов Ту-160. Также рещено принять меры по выполнению госконтрактов по ремонту и техобслуживанию самолетов Ту-22М3, Ту-95МС.

В работе приняли участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, президент ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация"» Михаил Погосян, генеральный директор ОАО "Вертолеты России" Дмитрий Петров и другие.